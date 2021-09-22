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Президент Владимир Зеленский обещает сильный ответ на обстрел автомобиля его первого помощника Сергея Шефира.

«Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока что. Какие это силы могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным», - заявил он в обращении.

Зеленский подчеркнул, что инцидент не влияет на прочность его команды.

«На прочность и курс команды президента на детенизацию экономики и борьбу с криминалитетом и большими финансовыми группами это не влияет, а даже наоборот», - сказал он.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
ForUm

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