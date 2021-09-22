В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
«Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира», – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции.
Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
«Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102», – подчеркнули в полиции.
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