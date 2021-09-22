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В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

«Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102», – подчеркнули в полиции.

 
ForUm

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