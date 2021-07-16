Заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко вызывают в Печерский районный суд города Киева на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом в котором является пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко (фракция «Европейская солидарность»).

Как сообщает портал «Судова влада», судебное заседание по делу назначено на 11:30 23 июля.

Ответчиком по делу выступает лично Антон Геращенко, а его представителем – министерство внутренних дел Украины, истцом – Петр Порошенко, его представителем – адвокат Александр Никифоров, передает Интерфакс-Украина.

Ранее народный депутат Андрей Парубий с трибуны парламента сообщил, что Порошенко подал в суд на Антона Геращенко из-за его высказываний о якобы причастности «Евросолидарности» к проведению акций протеста под зданием Офиса президента на Банковой, во время которых были повреждены двери и окна ОП, а также разрисована дверь здания.

«Петр Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной и такой, что порочит его честь и достоинство, приносит вред его репутации», - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала «1+1».