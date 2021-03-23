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Печерский райсуд Киева избрал задержанному на акции под Офисом президента 20 марта Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдоним Влад Сорд, - ред.) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

«Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за «разбитое стекло», - написал Стерненко в Facebook.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.
ForUm

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