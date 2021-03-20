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В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.

Организаторы акции протеста выдвинули свои требования к власти:

освободить осужденного Сергея Стерненка;

освободить Андрея Антоненко «и других политзаключенных»;

наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы Администрации президента при Януковиче, «который сейчас, через заместителей руководителя ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине»;

отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову;

оправить в отставку Арсена Авакова.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.
ForUm

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