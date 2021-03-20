В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.
На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.
Организаторы акции протеста выдвинули свои требования к власти:
освободить осужденного Сергея Стерненка;
освободить Андрея Антоненко «и других политзаключенных»;
наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы Администрации президента при Януковиче, «который сейчас, через заместителей руководителя ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине»;
отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову;
оправить в отставку Арсена Авакова.
Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.
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