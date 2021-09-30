В Министерстве внутренних создали Офис по вопросам защиты бизнеса, координатором которого назначен советник главы МВД Антона Геращенко. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

«Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко»,- заявил он.

По его словам, офис будет способствовать «более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей». Отвечать за это направление будет первый заместитель министра Евгений Енин.

От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев.

Министр рассказал, что когда удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции. По его словам, это приведет к увеличению налогов.