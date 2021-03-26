Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Офис президента только на один вечер одолжил телеканалу «1+1» свои двери, поврежденные протестующими 20 марта. Доставка осуществлялась за счет канала, заявила она Украинской правде.

25 марта вечером на передачу «Право на власть» на телеканале «1+1» из Офиса президента принесли обрисованные двери с разбитым стеклом. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их «атрибутом субботних протестов». Она заявила, что ей «стоило больших усилий», чтобы «приволочь этот атрибут».

Участие в передаче, в частности, принимали заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, волонтер Роман Синицын, народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев и парламентарий от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий.

Как пояснила Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала «1+1» на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.

Она заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.

Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.