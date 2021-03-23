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Одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины объявлено подозрение, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта.

Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство.

Напомним, по этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

Он заявил, что «разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов».

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

По предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.
ForUm

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