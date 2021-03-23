Полиция начала еще одно уголовное производство по факту событий на акции под Офисом президента 20 марта, сообщает пресс-служба МВД.

Так, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В МВД также подчеркнули, что в ближайшее время сообщение о подозрении получат еще несколько активных участников акции.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.