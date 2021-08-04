Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В то же время Мэри Акопян и Богдан Драпятый назначены заместители иинистра.

Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

16 июля народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.