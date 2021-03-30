Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко подал иск к МВД замминистра Антону Геращенко с требованием опровергнуть заявления о причастности к акции под Офисом президента 20 марта.

Как сообщила пресс-служба политсилы, об этом заявил с трибуны Рады нардеп Андрей Парубий, информируя о слежке за депутатом Киевсовета от «ЕС» Виктором Кононенко.

В «Европейской Солидарности» считают, что слежка полиции за ветераном войны и депутатом может быть связана «с заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на двери на Банковой», - отметил Парубий.

«Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, такой, что унижает его честь и достоинство, наносит ущерб его репутации», - отметил народный депутат.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала «1+1».