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Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили стычки с представителями правоохранительных органов у здания Верховной Рады. Утром 14 июля возле здания парламента началась всеукраинская массовая акция протеста ветеранов – пенсионеров всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.

Правительство на заседании 14 июля поддержало решение об установлении ежемесячных пенсионных доплат военнослужащим и работникам других правоохранительных органов. Дополнительные средства будут получать почти 400 тыс. человек.

Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».


Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

Суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко, отправив под  круглосуточный домашний арест.

За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин заявил о миллионах жителей Украины, желающих восстановления отношений с РФ.
ForUm

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