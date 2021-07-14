Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили стычки с представителями правоохранительных органов у здания Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Около пятисот участников митинга скандировали «Ганьба» и пытались прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствовала колонна представителей правоохранительных органов.

Между митингующими и правоохранителями время от времени происходят столкновения, инициаторами которых выступают участники акции.

Из здания Верховной Рады никого не выпускают и не впускают.

Как сообщалось, утром 14 июля возле здания парламента началась всеукраинская массовая акция протеста ветеранов – пенсионеров всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.

10 июля Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам. Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет Министров примет на заседании в среду. Так, решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности, предполагается, что с 1 июля 2021 будет установлена ​​доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена ​​на уровне 3854 гривен. Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. Человек получат повышение почти в 700 гривен.