также в разделеОбщество
Эксперт назвал условие появления коллективного иммунитета у украинцев 15
13 июля. Картина дня 13
Во львовских ресторанах запретили майонез и заварные кремы 18
Шкиряк уйдет вместе «со своим министром» 38
Рада провалила легализацию медканнабиса 27
Украинка, которую незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии 14
Суд арестовал имущество нардепа Козака 46
На Кировоградщине задержали агента российской разведки 24
Задержан военный, ранивший мальчика на Житомирщине 27
На Закарпатье у вернувшихся из России женщин подозревают штамм Delta 14
В Украине инвентаризуют недострои: зачем? 12
Русский язык лишили статуса регионального на Николаевщине 24
Минздрав: Воду в Затоке признали непригодной для купания 18
Стало известно, сколько могут стоить лекарства из медицинского каннабиса 26
Шестерых сотрудников таможни в Харькове подозревают в махинациях на 30 млн 12
Укрзализныця установит новый главный эскалатор страны, 22
В Ивано-Франковске запретили купаться у моста в реке Быстрица: штраф – 50 тысяч 24
16 работников «Глобинского мясокомбината» отравились неизвестным веществом 13

За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  •  госпитализированы - 409 человек;
  •  летальных случаев - 25;
  •  выздоровели - 797 человек;

За сутки протестировано:

  •  методом ПЦР - 18572 лица,
  •  методом ИФА - 8105 человек,
  •  экспресс-тестами - 16972 человека.

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело - 2242245 человек;
  •  выздоровели - 2179076 человек;
  •  летальных случаев - 52 665;
  •  проведения ПЦР-тестов - 11082234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
16
Теги