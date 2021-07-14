За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 409 человек;
- летальных случаев - 25;
- выздоровели - 797 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18572 лица,
- методом ИФА - 8105 человек,
- экспресс-тестами - 16972 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2242245 человек;
- выздоровели - 2179076 человек;
- летальных случаев - 52 665;
- проведения ПЦР-тестов - 11082234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
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