Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к стабильным и дружеским отношениям с Украиной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Москва готова всячески поддерживать отношения с Киевом и по-партнерски работать со всеми соседями. Глава государства отметил, что Россия ищет компромиссные пути, приводящие к такому состоянию, которое удовлетворяет партнеров страны. Это сложный процесс согласования, однако Москва ищет приемлемые для всех решения, подчеркнул Путин.

Он также заявил о миллионах жителей Украины, «желающих восстановления отношений с Россией». По мнению президента РФ, этого хотят «очень много, миллионы людей». Он отметил, что за нормализацию отношений также выступают политические силы, однако им не дают никаких шансов на реализацию своих планов.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин написал статью «об историческом единстве русских и украинцев». В ней продолжил недавнее официальное заявление Кремля о том, что Украина якобы несамостоятельное государство и находится под «внешним управлением». Впрочем, весь текст написан в стиле Путина, поскольку он в очередной раз транслировал идею о том, что Украина – детище советской эпохи, и «была создана за счет исторической России». На сайте Кремля эту статью даже перевели на украинский язык.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен дать ответ на опубликованную статью.