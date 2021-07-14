Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины, сообщается на сайте КСУ.
Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля.
Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.
Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.
21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время