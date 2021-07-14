14 июля 2021 Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Я приветствую решение ЕС, которое рекомендует восстановить полноценное действие безвиза с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя решение.

МИД Украины напоминает, что включение в «зеленый список» не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные «зеленые перечни» учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.

Сразу после принятия решения Совета ЕС Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза о включении Украины в национальные «зеленые перечни» и обновления государственных стандартов пересечения границы гражданами Украины.

Украинцам рекомендуют проверять актуальную информацию перед поездкой.