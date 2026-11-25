САП розглядає слідчу версію про те, що кошти у конвертах для нардепів могли надходити з шахрайських кол-центрів.

"Механіка передачі цих коштів: яким чином вони надходили, де забиралися та куди передавалися, максимально схожа з тим, яким чином передавалися кошти у справах "Карфаген-1" та "Карфаген-2", - сказав в інтерв'ю УП керівник САП Олександр Клименко.

Клименко зазначив, що оскільки досудове розслідування в цій справі триває з 27 грудня 2025 року, рішення по ній мають ухвалити до кінця року в будь-якому разі.

Він додав, що передача конвертів депутатам відбувалася системно, а джерела фінансування могли змінюватися у різні періоди.

Фото: Flickr.