Правительство на заседании 14 июля поддержало решение об установлении ежемесячных пенсионных доплат военнослужащим и работникам других правоохранительных органов. Дополнительные средства будут получать почти 400 тыс. человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«По инициативе президента Украины Владимира Зеленского было принято постановление, благодаря которому сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные выплаты. Из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество военных пенсионеров не получали индексации, что создало дисбаланс по пенсионному обеспечению, когда одни категории граждан подпадают под индексацию, а другие - нет. Сегодня эту ситуацию мы исправили», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, будет установлена ​​минимальная пенсионная выплата в размере 3854 гривен. Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Премьер-министр поручил безотлагательно подать постановление со всеми расчетами на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Напомним, пенсионеры Министерства внутренних дел 14 июля пришли сначала под Верховную Раду, а затем под Кабинет министров, требуя пересчета пенсий. При этом произошли стычки с правоохранителями.