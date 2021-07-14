также в разделеОбщество
Ряд нардепов вызвали в СБУ по делу «харьковских соглашений» 9
Евросовет рекомендует открыть границы для граждан Украины 12
Дмитрий Дорошенко: Пленки Бигуса - подделка, и я намерен доказать это в суде 27
Госспецсвязи предупреждает о вредоносном сайте, имитирующим сайт ОП 12
СБУ открыла более 23 тысяч дел по военной агрессии РФ 10
Facebook вернул пост украинского посла об «одном народе» 16
Семенченко отпустили под домашний арест 38
Покушение в СБУ: Расюк пошел на сделку со следствием и получил условное 24
В Украине – 547 новых случаев COVID за сутки 19
Эксперт назвал условие появления коллективного иммунитета у украинцев 18
13 июля. Картина дня 18
Во львовских ресторанах запретили майонез и заварные кремы 24
Шкиряк уйдет вместе «со своим министром» 44
Рада провалила легализацию медканнабиса 29
Украинка, которую незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии 15
Суд арестовал имущество нардепа Козака 47
На Кировоградщине задержали агента российской разведки 25
Задержан военный, ранивший мальчика на Житомирщине 28

Правительство на заседании 14 июля поддержало решение об установлении ежемесячных пенсионных доплат военнослужащим и работникам других правоохранительных органов. Дополнительные средства будут получать почти 400 тыс. человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«По инициативе президента Украины Владимира Зеленского было принято постановление, благодаря которому сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные выплаты. Из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество военных пенсионеров не получали индексации, что создало дисбаланс по пенсионному обеспечению, когда одни категории граждан подпадают под индексацию, а другие - нет. Сегодня эту ситуацию мы исправили», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, будет установлена ​​минимальная пенсионная выплата в размере 3854 гривен. Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Премьер-министр поручил безотлагательно подать постановление со всеми расчетами на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Напомним, пенсионеры Министерства внутренних дел 14 июля пришли сначала под Верховную Раду, а затем под Кабинет министров, требуя пересчета пенсий. При этом произошли стычки с правоохранителями.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги