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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что у Владимира Путина после переговоров с президентом США Джо Байденом сохраняется желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но конкретных договоренностей нет.

Об этом Песков сообщил журналистам, передает УНИАН.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось, но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», - сказал он, отвечая на вопрос, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским после российско-американского саммита в Женеве.

16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. 

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан
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