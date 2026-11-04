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Трамп обізвав журналістку

Трамп обізвав журналістку

Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал Fox News за висвітлення проміжних виборів.

Дивлюся попередні результати виборів на Fox News, але не можу терпіти голос Джесіки Тарлов — дурна як пробка, саме цей голос мене дратує. Доведеться перемкнути на інший канал, поки ця невдаха не зникне з ефіру", - написав він.

Трамп заявив про падіння рейтингів Fox News, оскільки, на думку президента США, канал приділяє занадто багато часу висвітленню божевільних демократів, які налаштовані проти Трампа.

"Не дивно, що рейтинги Fox News обвалюються, і вони впадуть ще набагато нижче. Вони різко впали не через мене, а тому, що вони проти мене. Це вже траплялося раніше, і Fox ледь не збанкрутував. Це відбувається знову!", - сказав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвибориТрампFox news
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