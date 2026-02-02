Путинская мечта де-факто в действии: какой подарок агрессору делают Евросоюз и НАТО

Западные мега-блоки — Евросоюз и Североатлантический Альянс — вошли в управленческий кризис, который рикошетом ударил сразу по трем их руководителям: генсеку НАТО Марку Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кае Каллас. Раздор в европейском и евроатлантическом лагере — это именно то, о чем грезил и мечтал глава Кремля. О том, почему, осознавая это, западные лидеры пока не могут сгладить острые углы сотрудничества — далее в материале ForUA.

Жаркие во всех смыслах дискуссии в лагере Евросоюза (ЕС) и НАТО вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, похоже, были лишь «первой ласточкой». Роль же настоящего «черного лебедя» неожиданно сыграл генсек НАТО Марк Рютте. Выступая на днях в комитете по иностранным делам Европарламента, господин Рютте произнес речь, которая была воспринята как откровенно антиевропейская и апологетическая по отношению к главе Белого дома, что вызвало волну возмущения среди европейских политиков разных весовых категорий.

Рассуждая о вопросах безопасности в Арктике во время дискуссии с евродепутатами, генсек НАТО сразу предупредил, что пришел на слушания для того, чтобы «защищать Трампа» и его план по Гренландии.

В частности, сообщив, что нынешний хозяин Овального кабинета делает «очень много хорошего», Марк Рютте призвал Евросоюз не заблуждаться относительно способности защищать себя самостоятельно, без участия США. В данном контексте генсек НАТО резко раскритиковал новую оборонную стратегию ЕС, которая, среди прочего, предусматривает создание самостоятельного оборонного потенциала. «Странам Европы нет смысла формировать отдельные общеевропейские вооруженные силы, когда есть Североатлантический Альянс. Я думаю, что в таком случае будет много дублирования функций. Я желаю вам удачи, если вы хотите этим заняться, потому что вам придется найти военных, а они и так на переднем крае того, что сейчас уже делается», — сказал Рютте, нанеся удар по концепции превращения Европы в «стального дикобраза», которую активно продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его словам, если Европа захочет создать свою армию, ей придется тратить гораздо больше уровня 5% годового ВВП, чем предусмотрено действующими нормами НАТО. «Это будет 10%. Вам нужно будет создать собственный ядерный потенциал. Это будет стоить миллиарды и миллиарды евро», — добавил господин Рютте. Кроме того, бывший глава нидерландского правительства подчеркнул, что США обеспечивают ядерное сдерживание для защиты Европы, «и без американских военных страны Старого Света потеряют ключевой компонент обороны».

Первым на «наезды» генсека НАТО отреагировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. «Нет, дорогой Марк Рютте! Европейцы могут и должны брать на себя ответственность за собственную безопасность, и даже США с этим согласны», — написал глава французской дипломатии в социальной сети Х. А вот французский депутат Европарламента Натали Луазо высказалась более жестко: «Это был безобразный момент… Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует Трампа. Так вот, нам не нужен фанатик Трампа! НАТО необходимо восстановить баланс между США и Европой».

В то же время к вечеру среды, 28 января по Киеву, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, выступая перед конгрессменами, заявил, что «НАТО нужно переосмыслить» — хотя и поспешил заверить, что Америка не отказывается от Альянса. По словам Рубио, НАТО должно измениться, а европейские партнеры — радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности. «Это необходимо для того, чтобы они могли играть значимую роль, а не просто обеспечивать малозначительное развертывание сил, которое все равно требует поддержки и страхования со стороны США. Причина, почему его [НАТО] нужно переосмислить, заключается не в том, что его цель должна быть пересмотрена, а в том, что его возможности нужно переосмыслить», — сказал госсекретарь США. В качестве примера он привел обсуждение гарантий безопасности для Украины: «Эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является именно поддержка со стороны Соединенных Штатов. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки со стороны США это всё не имеет никакого значения».

По словам господина Рубио, ключевая причина, почему европейцам нужна такая сильная поддержка со стороны официального Вашингтона, заключается в том, «что они не инвестировали достаточно в свои оборонные возможности в течение последних 20–30 лет».

«НАТО будет сильнее, если наши союзники будут более дееспособными. И чем сильнее будут наши партнеры в НАТО, тем большей гибкостью будут обладать Соединенные Штаты для обеспечения наших интересов в разных частях мира. Это не отказ от НАТО, это реальность 21 века, так как мир меняется», — подытожил Марко Рубио, фактически являющийся главным дипломатом США.

Тем временем о том, что сейчас генсеку НАТО в условиях раскола в лагере евроатлантических союзников приходится, мягко говоря, несладко, пишет Politico, которое накануне обнародовало собственный рейтинг брюссельских чиновников с самой тяжелой работой. Как отмечает издание, господину Рютте, который собственно и возглавил рейтинг, сейчас приходится не столько управлять Альянсом, сколько прилагать максимальные усилия для того, чтобы предотвратить его развал.

Второе место в рейтинге Politico заняла пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, «которой приходится постоянно гасить страсти в связи со стилем управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вызывающим неодобрение в Евросоюзе». Наконец, третье место в рейтинге самых сложных руководящих должностей в Брюсселе заняла глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Попутно Politico сообщает о якобы существующем конфликте между немкой Урсулой фон дер Ляйен и эстонкой Каей Каллас. Со ссылкой на источники в Брюсселе издание пишет, что стиль управления Урсулы фон дер Ляйен вызывает острые внутренние конфликты в ЕС и обвинения её в авторитарных методах со стороны других высокопоставленных лиц. Прежде всего это бьет по позициям главы европейской дипломатии Каи Каллас. По информации издания, Еврокомиссия уже сократила сферу её ответственности в средиземноморском регионе и продолжает активно работать над планами по сокращению численности аппарата Каи Каллас. «Каллас в частных разговорах жалуется, что фон дер Ляйен — диктатор, но мало что может с этим поделать», — сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, отношения между Урсулой фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатической службы Жозепом Боррелем тоже были плохими, но с Каей Каллас они намного хуже. Предельно закрытый и неколлегиальный стиль руководства действующей главы Еврокомиссии источники Politico называют «бункерным».

Пристально наблюдая за нынешними распрями внутри НАТО и ЕС, в стране-агрессоре сладострастно потирают руки от огромного удовольствия. «Что тут сказать? В Европе сейчас нет, скажем так, политических визионеров. Есть какие-то никчемные функционеры — малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня», — заявил в среду, 28 января, в комментарии роспропагандисту Зарубину путинский спикер Песков. По его словам, «ярким примером» таких функционеров можно считать главу европейской дипломатии. «Ну смотрите, как можно что-то серьезно обсуждать с Каей Каллас? Ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней обсуждать не будут», — подытожил спикер Кремля, нагло позволив себе расписаться за Белый дом.

Свои «пять копеек» вставил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сентенции которого четко коррелируют с позицией Москвы. В частности, он заявил, что добиться укрепления международных позиций Евросоюза и обеспечить его внутреннее единство невозможно без смены руководства. «К Европейскому Союзу можно применить то же, что и к массажному салону: если у него что-то не получается, то поменять кровати недостаточно, нужно менять персонал. Сейчас Европейский Союз руководствуется только ненавистью к России, однако в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не желают встречаться. Если госсекретарь Рубио отказывается встречаться с Каей Каллас (об этом в конце 2025 года сообщало издание Politico — Ред.), то какую пользу приносит её служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями. Ни на один из критических вопросов действующее руководство Европейского Союза не дает никакого ответа, поэтому его следует поменять. Это не злобное или личное замечание, это политическая реальность», — резюмировал словацкий премьер.

Можно предположить, что страна-агрессор, а также её европейские марионетки а-ля Фицо активизировали свои выпады против руководства ЕС с тем, чтобы помешать внедрению очередного пакета антироссийских рестрикций. Накануне некоторые западные медиа, ссылаясь на информированные источники в Брюсселе, сообщили, что уже на следующей неделе Еврокомиссия может сделать публичным свое предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против РФ, который должен быть принят «под ключ» ближе к годовщине полномасштабного вторжения России — 24 февраля. Согласно утечкам в СМИ, 20-й пакет уделит значительное внимание теневому флоту России. В морской сфере предлагается ввести полный завет на оказание услуг в портах и территориальных водах ЕС любому судну, перевозящему российские углеводородные энергоресурсы из российских портов.

Кроме того, в двадцатый пакет могут войти усиленные ограничения на российские минеральные удобрения, которые до сих пор являются третьей по величине категорией товарного экспорта из России в Евросоюз. Планируется также запрет экспорта в РФ некоторых товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе страны-агрессора. Ну, и вишенка на торте — полный запрет экспорта на российский рынок предметов роскоши из Европы, независимо от их цены.