Две войны — один приоритет: почему Зеленский бьет в миротворческий набат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «очень плохом предчувствии» из-за влияния войны в Иране на переговорные процессы по Украине. Подробнее о насущных рисках и вызовах для мирного урегулирования — в материале ForUA.

О своих опасениях, касающихся, грубо говоря, маргинализации вопроса мирного урегулирования по Украине из-за ближневосточного конфликта, президент Зеленский заявил накануне в интервью ВВС. Попутно нынешний хозяин Банковой призвал президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании встретиться и найти общий язык после неоднократной критики главы Белого дома в адрес Кира Стармера.

«Война, вспыхнувшая в результате ударов США и Израиля по Ирану, переросла в международный дипломатический конфликт. Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров», — говорится в редакционной реплике BBC. Далее приводится прямая речь действующего гаранта украинской Конституции: «Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером, чтобы они выработали общую позицию».

Отдельно Зеленский подчеркнул, что у него очень плохое предчувствие относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что переговоры о мире в Украине постоянно откладываются, «а причина этому одна — война в Иране».

Напомним, на днях Трамп заявил, что крайне недоволен премьер-министром Великобритании из-за того, что тот категорически отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против официального Тегерана.

В том, что успех Трампа лежит не в Иране, а именно в Украине, убежден политолог Виктор Небоженко. Собственно, озвучив эту гипотезу, эксперт подчеркнул: «Столкнувшись с неудачной для себя войной в Иране и ростом недовольства внутри Америки, у Трампа остается два пути. Он может быстро свернуть военную операцию, объявить себя победителем Ирана и сразу захватить Кубу. А может после иранской авантюры, в качестве компенсации, быстро изменить свое негативное отношение к Зеленскому, предоставить интенсивную военную помощь Украине, чтобы заставить путинскую Россию пойти на прекращение военных действий и подписание мирного соглашения на справедливых для Украины условиях. Это позволит Трампу помириться с бывшими евроатлантическими союзниками в Европе, без которых, как оказывается, у него ничего не выходит».

На тактико-стратегических ошибках хозяина Овального кабинета акцентирует внимание и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак: «Сначала Трамп в течение года объясняет союзникам, какие они никакие. Говорит, что они неблагодарные. Говорит, что НАТО — "устаревшая организация". Заявляет, что у европейцев не такая демократия. Что они "пользуются американской безопасностью". Почти объявляет Германию экономическим противником, против которого можно вводить пошлины и еще пригрозить выводом американских войск. С Канадой ведет торговые войны и публичные оскорбления на саммитах. С Японией и Южной Кореей проводит переговоры в стиле управляющего бизнес-центром: либо платите больше за американские войска, либо будем пересматривать всю конструкцию безопасности… И тут приходит час Ч — когда те же самые страны, как выяснилось, должны помогать Вашингтону в вопросе безопасности судоходства в Ормузском проливе. И в Вашингтоне искренне удивляются: а почему союзники не бегут на помощь? Действительно, почему же? После стольких месяцев публичного "воспитания" партнеров, тарифных войн и лекций о том, сколько они "должны Америке", реакция оказалась… сдержанной. Кто бы мог подумать!».

Подчеркнув очевидный факт, что у Европы и Азии есть собственный интерес в свободе судоходства через Ормуз, аналитик резюмировал: «Международная политика — это, оказывается, не то, что можно засунуть в банальные торги. Мы об этом говорим постоянно, имея в виду Россию и её предложения Трампу всё "порешать" с Украиной и перейти к "бизнесу на триллионы". И тут выяснилось, что союзники — это не подрядчики, которым можно годами объяснять их второстепенность, а потом звонить, когда вдруг понадобилась помощь. Но почему-то логика подсказывает, что даже этот урок Трамп не усвоит».

Уроки Трампа — уроками, но Украину прежде всего интересует его дальнейшая роль в процессе мирного урегулирования войны с РФ. И эта тема, к счастью, пока не ушла на маргинес и активно подогревается ведущими западными медиа.

Несмотря на общий пессимизм вокруг украинского урегулирования, Politico утверждает, что администрация Трампа не намерена отказываться от миротворческих усилий. Причина — не столько сама Украина, сколько глобальное соперничество с Китаем. По данным издания, в Белом доме считают, что завершение «СВО» и постепенное возвращение России в мировую экономику может изменить баланс сил не в пользу Пекина. Именно этим издание объясняет настойчивость Вашингтона: «Несмотря на 15 месяцев безрезультатных попыток найти компромисс и параллельный кризис на Ближнем Востоке, команда Трампа продолжает контакты с Украиной. Однако эта стратегия вызывает тревогу в Европе и особенно в Киеве. Украинские чиновники сомневаются, что попытка "оторвать" Россию от Китая реалистична, учитывая, что обе страны "ненавидят США как символ демократии"».

В то же время, как отмечает Financial Times, конфликт с Ираном ежедневно снижает давление на путинскую Россию. Европейские источники издания прямо называют ситуацию «катастрофой»: ресурсы США, включая системы ПВО, теперь уходят на Ближний Восток, а сами переговоры находятся «в зоне риска». «На данный момент не похоже, что Трамп готов хоть как-то усилить давление на Москву ради компромисса. Европейские чиновники сомневаются, что Россия вообще захочет возвращаться к диалогу, так как обсуждать, по сути, нечего. Впрочем, в Кремле информацию о затухании переговоров опровергают», — подытоживает FT.

Как бы там ни было, факт остается фактом: на данный момент дата новой встречи по линии Украина-США-РФ всё еще неизвестна. Тем не менее, как замечает издание The Kyiv Independent, она всё же может состояться уже до конца текущей недели.