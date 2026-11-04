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Полiтика

Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ

Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що у переговорах про припинення війни Росії проти України обидві сторони готові сказати: "Давайте домовимося".

Трамп заявив, що не вважає, що США перебуваємо у стані війни з Іраном, як у випадку з Україною, чи у війнах на кшталт Першої та Другої світових, повідомляє Financial Times.

Він додав, що з оптимізмом дивиться на те, що мирні переговори між Україною та Росією просуваються вперед.

"Я думаю, що обидві сторони вже готові сказати: "Давайте домовимося", - сказав він.

Українські переговірники не поділяють оптимізму Трампа.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнаТрамп
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