ВАКС зобов'язав генпрокурора розслідувати дії Арахамії

ВАКС зобов’язав генпрокурора відкрити справу щодо Арахамії через можливу роздачу грошей депутатам у конвертах. Йдеться про ймовірну оплату голосувань у Верховній Раді.

Як повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив скаргу ЦПК на бездіяльність виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського. Суд зобов'язав його внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

19 жовтня ЦПК подав заяву щодо ймовірної роздачі Арахамією грошей у конвертах народним депутатам за потрібні голосування в парламенті.

Однак Ковальський не зареєстрував кримінальне провадження, а переслав звернення до Національного антикорупційного бюро України. Своє рішення він пояснив тим, що відповідні обставини вже нібито розслідує НАБУ. «Ковальський відписався, як і Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди», – зазначили в ЦПК.

У Центрі наголосили, що реєструвати кримінальне провадження щодо народного депутата може лише генеральний прокурор або виконувач обов'язків на цій посаді.

У НАБУ також підтвердили, що без внесення відповідних відомостей до ЄРДР Бюро не має правових підстав розслідувати можливі дії Арахамії.

Варто зазначити, що рішення ВАКС стосується внесення відомостей до ЄРДР і не означає, що провину Арахамії встановлено.

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