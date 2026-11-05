Окупанти мають нове просування на Донеччині

Російські війська мають нове просування на Костянтинівському напрямку Донецької області. Зміни зафіксували поблизу села Русин Яр Краматорського району під час останнього оновлення інтерактивної карти бойових дій. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState.

Йдеться про ділянку фронту поблизу населеного пункту Русин Яр. Аналітики позначили на карті зміну лінії зіткнення на користь російських військ.

Водночас у повідомленні про оновлення не уточнюється, на яку саме відстань просунулися окупанти та яку площу території вони змогли зайняти.

Русин Яр розташований у Краматорському районі Донецької області, на Костянтинівському напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з тих, де російські війська намагаються розширювати зону свого контролю.

Як повідомляло раніше ForUa, реальні строки окупації Донеччини назвали аналітики.