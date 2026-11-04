﻿
Війна

У Волинській області через ворожі атаки пошкоджено енергетичний об'єкт

У Волинській області через ворожі атаки пошкоджено енергетичний об'єкт

Енергетичний об'єкт зазнав пошкоджень у Ковельському районі через ворожі атаки.

"Упродовж останньої доби ворог активно атакував енергосистему нашої держави. Ворожі безпілотники були спрямовані й на нашу область. Зокрема атаки зазнав об'єкт енергетики у Ковельському районі. Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області", – повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Станом на ранок населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстріленергетикаВолиньокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні 4 листопада переважно без опадів, вдень до +12°
Суспiльство 04.11.2026 00:04:54
В Україні 4 листопада переважно без опадів, вдень до +12°
Читати
Норвегія інвестує 107 млн доларів в Україну для підтримки оборонного сектору
Економіка 03.11.2026 23:03:49
Норвегія інвестує 107 млн доларів в Україну для підтримки оборонного сектору
Читати
Росія не має переваги на фронті, тому посилює повітряні атаки – Зеленський
Полiтика 03.11.2026 22:05:15
Росія не має переваги на фронті, тому посилює повітряні атаки – Зеленський
Читати

Популярнi статтi