У Волинській області через ворожі атаки пошкоджено енергетичний об'єкт

Енергетичний об'єкт зазнав пошкоджень у Ковельському районі через ворожі атаки.

"Упродовж останньої доби ворог активно атакував енергосистему нашої держави. Ворожі безпілотники були спрямовані й на нашу область. Зокрема атаки зазнав об'єкт енергетики у Ковельському районі. Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області", – повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Станом на ранок населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.

Фото: ДСНС.