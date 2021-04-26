Президент Украины Владимир Зеленский отвергает предложение российского президента Владимира Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает РБК-Украина.

«Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно», - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.