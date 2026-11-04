ISW: Повторне призначення переговорником Мединського свідчить, що Росія не зацікавлена в мирі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що призначення помічника президента Росії Владіміра Путіна Владіміра Мединського головою російської делегації на переговорах з Україною свідчить про відсутність у Кремля наміру домовлятися про припинення війни.

Про це йдеться у звіті ISW за 3 листопада.

Аналітики нагадують, що Мединський уже очолював російську делегацію під час тристоронніх переговорів у Женеві в лютому 2026 року. Тоді він використовував переговори для обговорення так званих «історичних коренів» війни, відволікаючи увагу від пошуку реальних домовленостей.

Українські й американські посадовці раніше також зауважували, що представники Кремля вдаються до історичних екскурсів, щоб уникати предметного обговорення умов мирної угоди.

На думку ISW, повторне призначення Мединського головним переговорником свідчить, що Кремль не збирається вести добросовісні переговори, а налаштований продовжувати війну проти України.

Напередодні речник кремлівського лідера Дмітрій Пєсков підтвердив, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США відбудеться 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Російську делегацію знову очолить Мединський.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 3 листопада повідомив, що Вашингтон виступить посередником у переговорах робочого рівня. За його словами, сторони обговорюватимуть повоєнну безпеку, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що зустрічі на рівні робочих груп мають підготувати підґрунтя для можливих переговорів між лідерами держав.

В ISW раніше неодноразово зазначали, що зацікавленість Кремля в переговорах є удаваною. На думку аналітиків, Росія прагне не завершити війну, а домогтися економічних поступок від США, які дозволили б їй і надалі фінансувати бойові дії. Водночас Москва не демонструє готовності до конструктивних переговорів чи поступок і продовжує наполягати на фактичній капітуляції України.