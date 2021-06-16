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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена завершилась, сообщают в пресс-службе Кремля.

О факте завершения переговоров в Женеве в пресс-службе сообщили, отвечая на соответствующий вопрос Интерфакса.

Ранее корреспондент CNN из Женевы сообщал о завершении переговоров в расширенном формате, отметив, что это, вероятно, был заключительный этап саммита.

Байден покинул виллу Ла Гранж, где проходил саммит. Садясь в машину, которая ждала его у входа на виллу, он жестом отреагировал на вопрос журналистов - поднял большой палец вверх.

Источник в одной из делегаций дал первый комментарий журналистам по итогам саммита РФ-США в среду, заявив, что переговоры прошли «вполне успешно».

Переговоры продолжались менее четырех часов, в то время как отведено на них было четыре-пять часов.
ForUm

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