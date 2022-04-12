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Президент России Владимир Путин провел переговоры с прилетевшим в Москву канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который стал первым европейским лидером, лично встретившимся с Путиным после начала российского вторжения в Украину.

Двумя днями ранее, в субботу Нехаммер посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Нехаммера с Путиным продолжалась в Ново-Огарево около полутора часов и проходила в закрытом формате - без протокольных кадров и итогового заявления для прессы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на таком формате настаивала австрийская сторона, сообщает Русская служба ВВС.

По информации австрийских СМИ, встреча Путина и Нехаммера прошла без рукопожатий и совместных фотографий. «Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной», - приводит слова канцлера издание Kurier.

Как говорит Нехаммер, его разговор с Путиным был «очень прямым, открытым и жестким».

По его словам, он поднял вопрос о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Он сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди: «ЕС как никогда сплочен в этом вопросе».

«Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон», - заключил Нехаммер. Он собирается проинформировать своих европейских партнеров о прошедших переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.

Как ранее сообщал Нехаммер в «Твиттере», с Путиным он собирается обсуждать прекращение огня, организацию гуманитарных коридоров и расследование военных преступлений в Украине.

«Мы [Австрия] нейтральны в военном отношении, но у нас есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины. Он [Путин] должен остановиться!» - написал канцлер Австрии.

Он также сообщил, что проинформировал о своем визите в Москву Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На переговорах с Путиным Нехаммер постарается «навести мосты» и «сделать все возможное, чтобы приблизиться к миру», писала перед встречей австрийская газета Kronen Zeitung.

Для Нехаммера это был первый контакт с Путиным в должности главы австрийского правительства. Как отмечает РБК, до этого они даже не разговаривали по телефону.

Канцлер Австрии - первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после вторжения российской армии в Украину.

Зеленский же за это время провел встречи с Урсулой фон дер Ляйен, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, премьером Британии Борисом Джонсоном, а также премьер-министрами Польши, Чехии, Словении и Словакии.
ForUm

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