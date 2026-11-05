Політична поразка Трампа відкрила нові можливості для України: що зміниться

Демократи в Конгресі США зможуть просувати нову допомогу Україні та протидіяти рішенням Трампа щодо Росії. Після переходу контролю над обома палатами Конгресу партія отримає можливість самостійно визначати порядок денний і виносити законопроєкти на голосування.

Як зазначає Reuters, президент США Дональд Трамп значною мірою призупинив фінансову та військову допомогу Україні, попри підтримку її продовження з боку багатьох представників обох партій у Конгресі.

Невдоволення законодавців також викликали нещодавні рішення Трампа щодо послаблення санкцій проти російського дизельного палива та енергетичного сектору Росії. Це сталося лише через кілька тижнів після підписання відповідних законів.

Після переходу контролю над обома палатами Конгресу в січні демократи зможуть самостійно визначати, які питання виносити на голосування і коли. Це відкриває для них можливість домагатися схвалення нового пакета допомоги Україні.

За інформацією агентства, помічники демократів назвали підтримку Києва одним із пріоритетних завдань. Крім того, у Конгресі може сформуватися достатня двопартійна підтримка, щоб подолати президентське вето Трампа. Для цього необхідні голоси щонайменше двох третин членів кожної палати.

Демократи також можуть спробувати заблокувати інші рішення президента. Зокрема, представник партії Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який, імовірно, очолить Комітет із закордонних справ Палати представників, уже вніс двопартійний законопроєкт проти плану Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Водночас остаточний розмір демократичної більшості ще не визначений. Проте підтримка України з боку демократів і частини республіканців може забезпечити необхідну кількість голосів для подолання вето президента.

Як повідомляло раніше ForUa, Конгрес США втрачає головних союзників Києва.