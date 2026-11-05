Дрони атакували один із найбільших стратегічних російських НПЗ

У російській Рязані в ніч проти 5 листопада пролунала серія вибухів. Під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод, де після атаки безпілотників спалахнула пожежа. За повідомленнями моніторингових каналів, зафіксовано щонайменше шість влучань, повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

Спочатку Exilenova+ попередив про рух ударних безпілотників у напрямку промислової зони Рязанського НПЗ. Згодом канал опублікував відео вибухів і заграви над підприємством.

За повідомленнями моніторингових ресурсів, після атаки на території заводу виникла масштабна пожежа. На оприлюднених кадрах видно займання в районі промислової зони. Також повідомлялося, що вибухи чули в різних районах міста.

Окрім цього, повідомлялось про можливе ураження логістичного складу маркетплейсу Wildberries. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Довідка: Рязанський нафтопереробний завод належить компанії «Роснефть» і є одним із найбільших НПЗ Росії. За різними оцінками, його потужність становить близько 17–18 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, зокрема забезпечує пальним Москву.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп вимагає від України припинити удари по НПЗ Росії, не гарантуючи припинення російських атак.