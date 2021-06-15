Распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией (ч. 2 ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

Национальное агентство по предупреждению коррупции провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

«По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (в. о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины», - пояснили в НАПК.

В частности, 12 января за подписью и. о. министра энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики) направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Министерства энергетики Украины пакета акций, принадлежащих НАК «Нафтогаз Украины»;

4 марта за подписью и. о. министра энергетики направлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения правительства по определению основных направлений деятельности НАК «Нафтогаз Украины» с целью развития рынка природного газа;

27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабинета Министров Украины № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК неудовлетворительной.

Указанные предложения учтены в распоряжении № 370-р - работу наблюдательного совета и правления общества в 2020 году признали неудовлетворительной, прекратили досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрия Витренко назначили председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022.

Учитывая изложенное, 14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В предписании требуется:

отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт;

решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления как незаконного.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с Витренко.