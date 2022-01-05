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Министерство экономики Украины утвердило профессиональный стандарт «Уполномоченного по антикоррупционной деятельности», над которым работали специалисты Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Это даст толчок к развитию профессии антикоррупционного уполномоченного, сообщила пресс-служба агентства.

В документе были определены всеобщие и профессиональные компетентности, а также функционал уполномоченных.

Так, в список профессиональных компетентностей уполномоченного вошли:

  • добродетель;
  • достижение результатов;
  • аналитические способности;
  • коммуникация и взаимодействие.

Профстандарт закладывает фундамент развития профессионального образования антикоррупционных профессионалов. На основе положений Стандарта НАПК планирует инициировать разработку ряда образовательных программ для подготовки антикоррупционных профессионалов государственного сектора.

Повышение свойства труда. Профстандарт не только определяет критерии оценки уполномоченных, но и декларирует обязательные условия для качественного выполнения своей работы антикоррупционными уполномоченными.

Это будет стимулировать развитие профессии. Вместе с появлением стандарта повысится экспертность специалистов и будет расти их значение в государственных органах и других организациях. В перспективе принятия Профессионального стандарта будет способствовать повышению уровня оплаты труда уполномоченных и НАПК будет работать над этой реформой.

С текстом профстандарта можно ознакомиться по ссылке.
ForUm

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