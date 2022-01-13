«Ковидную» тысячу не нужно указывать в декларации как доход, поскольку эти средства не являются доходом для декларирования, пояснили в НАПК.

«Граждане смогут получить от государства денежное пособие в размере 1 тыс. грн. Однако эти средства вакцинированные получат не наличными, а в качестве цифрового ваучера, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, если лицо не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Поскольку средства, полученные в рамках Программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации», - отмечается в сообщении.

При этом нужно декларировать специальный счет.

Счет необходимо указать в разделе 12.1. «Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи».

Для гражданина, желающего поучаствовать в Программе, будет открываться виртуальный счет.

Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать.

Важно: открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления пособия в рамках программы «еПоддержка» закрывается банком (без заявления получателя пособия) через 4 месяца со дня зачисления пособия, независимо от факта его использования.

Напомним, кампания декларирования продолжается до 31 марта 2022 года.