В 2021 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 млрд гривен.
В каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность, сообщает пресс-служба НАПК.
Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц выявлены признаки представления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн. гривен (по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).
В частности, нарушения обнаружены в декларациях таких должностных лиц:
- 2 судьи Конституционного суда Украины (КСУ);
- 2 судьи высших судов;
- 19 народных депутатов Украины;
- 3 заместителей глав областных государственных администраций;
- 65 депутатов местных советов.
Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:
- народный депутат Украины – выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн гривен;
- депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 69,9 млн гривен;
- заместитель начальника отдела ГФС Украины – недостоверные сведения 64,6 млн гривен;
- присяжный Хмельницкого горрайонного суда – недостоверные сведения 57,6 млн гривен;
- депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 45 млн гривен.
Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн гривен.
Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:
- бывший заместитель Государственного бюро расследований;
- народный депутат Украины;
- полицейский;
- 2 госслужащих категории «Б»;
- 6 депутатов местных советов.
В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.
Признаки административного правонарушения (по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:
- судья КСУ;
- судья Верховного Суда;
- 2 министра;
- 7 заместителей министров;
- 16 народных депутатов Украины;
- 5 заместителей глав областных государственных администраций;
- 48 депутатов местных советов.
В то же время в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.
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