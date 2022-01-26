В 2021 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 млрд гривен.

В каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность, сообщает пресс-служба НАПК.

Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц выявлены признаки представления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн. гривен (по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

В частности, нарушения обнаружены в декларациях таких должностных лиц:

2 судьи Конституционного суда Украины (КСУ);

2 судьи высших судов;

19 народных депутатов Украины;

3 заместителей глав областных государственных администраций;

65 депутатов местных советов.

Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:

Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн гривен.

Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:

бывший заместитель Государственного бюро расследований;

народный депутат Украины;

полицейский;

2 госслужащих категории «Б»;

6 депутатов местных советов.

В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.

Признаки административного правонарушения (по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:

судья КСУ;

судья Верховного Суда;

2 министра;

7 заместителей министров;

16 народных депутатов Украины;

5 заместителей глав областных государственных администраций;

48 депутатов местных советов.

В то же время в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.