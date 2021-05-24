Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 25 мая, собирает внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен данный вопрос.

Власти Литвы запретили самолетам, которые направляются в республику и из нее, пролетать над Беларусью. Запрет вступает в силу 25 мая в 00:00 по времени UTC. МИД страны настоятельно рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь, а находящимся сейчас в этой стране – покинуть ее.

Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.

По состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировано 1334 новых случая заболеваний COVID-19.

Народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко, летавшего в Минск на встречу к Александру Лукашенко, исключили из фракции.

Верховный суд по иску кандидата Александра Шевченко отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов в 87-м округе и признание кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка избранным депутатом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля» подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

Паспорта вакцинации в Украине планируют запустить с 1 июля, заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.