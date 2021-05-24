Паспорта вакцинации в Украине планируют запустить с 1 июля. Об этом во время совещания под председательством президента заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, предварительно запланировано запустить паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Напомним, Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о том, как будут работать «цифровые зеленые сертификаты», создаваемые для обеспечения свободы передвижения в Европе в период пандемии.