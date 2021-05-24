Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собирает внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

«Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска», - заявил премьер.

Напомним, 24 мая Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.