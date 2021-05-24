Вчера, 23 мая, Верховный суд по иску кандидата Александра Шевченко отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов в 87-м округе и признание кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка избранным депутатом, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней выявлено меньше голосов за кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата в округе с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

Это постановление ВС принял как суд первой инстанции.

В случае подачи апелляции дело будет пересматривать Большая палата ВС как суд апелляционной инстанции, и это решение будет окончательным.

По мнению ОПОРЫ, демократическим способом решения проблемы могло бы стать политико-правовое решение о проведении повторных выборов.

«Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования», - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 5 мая не зарегистрировала Вирастюка народным депутатом. Тогда в ЦИК отметили, что на тот момент отсутствовали правовые основания для регистрации Вирастюка за решения Верховного суда, который отменил протокол комиссии о признании его победителем выборов.

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила иск кандидата в народные депутаты от партии «За будущее» Александра Шевченко в округе №87 против Центральной избирательной комиссии. О таком решении суд сообщил 2 мая.

Шевченко оспаривал установление комиссией результатов выборов и протокол от 22 апреля относительно округа №87, которым победителем выборов в округе признали Вирастюка от «Слуги народа». Он также просил суд обязать окружную избирательную комиссию внести изменения в установленные итоги голосования, составив уточненный протокол с учетом подсчета голосов избирателей участков № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк признан победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

19 мая Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов в округе №87. Победителем выборов остается Василий Вирастюк.