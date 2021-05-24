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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля» подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

Президент назвал законопроект ключевым для рынка земли, открытие которого запланировано в Украине с 1 июля текущего года, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, законопроект №2194, который называют земельной конституцией, в корне меняет землеустройство Украины.

«Законопроект забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, возвращает общинам право распоряжаться своими землями, закрепляет, что продавать и покупать землю могут только граждане Украины. Закон, который я с большой радостью именно здесь и сейчас хочу подписать…», – сказал Зеленский.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».
ForUm

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