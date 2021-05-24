Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.

Впрочем, как сообщает «Европейская правда», текст заявления содержит ложные сведения и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента.

Заметим, что пресс-служба авиакомпании сделала это заявление за 40 минут после приземления в Вильнюсе пассажирского самолета рейса FR4978, то есть на этапе, когда белорусская власть не контролировала ни сам самолет, ни его экипаж и пассажиров.

Ryanair повторила информацию власти Беларуси о том, что диспетчер «сообщил экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание свернуть к ближайшему аэропорту, Минску».

Надо заметить, впрочем, что вторая часть этого утверждения является ложью: в момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем в аэропорт назначения, расположенный на юге Вильнюса.

Сейчас в заявлении компании отсутствуют комментарии по информации о поднятии истребителя, которую признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.

Но больше всего обращает на себя внимание то, что авиакомпания в своем заявлении «не заметила», что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого Беларусь осуществила перехват самолета, и его девушку. Как известно, Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь за его причастность к координации антилукашенковских протестов. Также, как известно, в Минске остались и не стали продолжать путешествие 4 гражданина России, исчезновение которых перевозчик также «не заметил».

«Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле», - говорится в заявлении. Немало комментариев под твитом авиакомпании по этому поводу упрекают ее за отсутствие упоминаний о задержании ее пассажиров.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.