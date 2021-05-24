По состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировано 1334 новых случая заболеваний COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1019 человек, летальных случаев – 68, выздоровели 6999 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 8684 лица, методом ИФА - 1462, экспресс-тестами - 5951 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2183855 человек, выздоровели – 1957560, летальных случаев - 49 436, проведено 10022457 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время