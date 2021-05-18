Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение №116 о созыве 18 мая внеочередного пленарного заседания парламента. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба аппарата парламента.
Указано, что заседание созвано по требованию 155 народных депутатов.
На нем планируется рассмотреть следующие вопросы:
1) об увольнении Криклия Владислава Артуровича с должности министра инфраструктуры Украины;
2) об увольнении Петрашко Игоря Ростиславича с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
3) об увольнении Степанова Максима Владимировича с должности министра здравоохранения Украины.
Напомним, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке.
14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.
Степанов заявил, что не писал заявления на увольнение.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не смог принять решение о рекомендации ВР поддержать представление об отставке Степанова.
Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.
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