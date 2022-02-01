Украина нескоро вступит в Североатлантический альянс, считает народный депутат, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков.

«Достаточно нескоро Украина вступит в НАТО», - сказал Разумков в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он напомнил о заявлении НАТО, что в ближайшем будущем Украину в эту организацию не примут. «О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас же в наличии два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых находятся так называемые «Л/ДНР», и аннексированный Россией Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО», - отметил народный депутат.

Разумков подчеркнул, что в Конституции Украины закреплена интеграция в НАТО и Европейский Союз. «Но объективно для нас цель - не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза. У нас основная задача - добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому надо идти», - сказал депутат.

Политик также назвал безосновательными страхи российской стороны, связанные с интеграцией Украины в НАТО.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский рассчитывает на получение Украиной членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и конкретную временную перспективу членства в НАТО в 2022 году.