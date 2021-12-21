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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков победил бы нынешнего президента Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра «Социальный мониторинг».

Так, если бы во второй тур выборов президента Украины вышли бы Зеленский и Разумков, среди тех, кто будет голосовать, действующего главу государства поддержали бы 28%, а Разумкова - 31,1%. Против обоих проголосовали бы 26,5%, затруднились ответить - 14,4%.

Во всех других конфигурациях во втором туре побеждает Зеленский (если с ним во второй тур проходят лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко).

Также Разумков во втором туре победил бы Евгения Мураева.

Опрос был проведен 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 – 1%.
ForUm

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