Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк считает, что членам их фракции в парламенте, которые решили войти в состав межфракционного объединения «Разумная политика», следует сначала сдать депутатские мандаты и только после этого участвовать в создании новых политических брендов.

«Надеюсь, что все желающие уже перешли. В то же время хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены (присоединиться к МФО «Разумная политика», – ред.): сдавайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не «выезжайте» на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента», – заявила Шуляк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время она отметила, что МФО «Разумная политика» заметно влияет на деятельность партии «Слуга народа» и настроения внутри политсилы.

«К примеру, ведутся ли переговоры членов МФО «Разумная политика» с другими представителями нашей политической силы в парламенте? Да, ведутся. Приезжают ли представители МФО «Разумная политика» в регионы и работают с представителями наших областных организаций? Работают. То есть это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми», – пояснила политик.

Кроме того, по ее словам, возможность лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова мандата «теоретически остается, но юридически это довольно сложное решение».

«Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, – это самому сдать мандат. Это вопрос политической культуры, но, разумеется, Разумков этого делать не собирается», – добавила Шуляк.

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с занимаемой должности.

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу.

8 ноября Разумков обнародовал список из 25 депутатов, которые вошли в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции «Слуга народа» (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей «Батькивщины» (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

По словам политика, «это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента» во время голосования за его отставку с должности спикера.