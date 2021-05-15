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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, кто может получить должность министра здравоохранения в случае отставки Максима Степанова. Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

«Я думаю, наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко», - сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что кандидаты на должности министров, отставка которых будет рассматриваться уже на следующей неделе, дали свое согласие. Арахамия также считает, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для увольнения Степанова.

«По нему (Степанову - ред.) будет фракция в понедельник и будет рассматриваться этот вопрос. Мне известны настроения во фракции, с большой вероятностью он будет уволен. Поэтому будет голосование в Раде, а там, как решит зал», - добавил он.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.
ForUm

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