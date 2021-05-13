Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Государства Украина в лице Кабмина к компании Mister Drake PC о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi, последствия аварии которого возле побережья Одессы компания не сумела своевременно ликвидировать, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за Государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик Delfi», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полный текст судебного решения будет обнародован 24 мая 2021 года.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.

10 сентября буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск.